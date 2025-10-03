أسيوط.. تحرير 2810 محاضر للمخابز والأسواق خلال حملة لحماية المستهلك

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 2810 محضر متنوع خلال حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق على مدار شهر كامل بجميع المراكز والأحياء، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تؤثر على استقرار السوق أو صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش والتلاعب بالأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، شنت حملات مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، استهدفت المخابز البلدية والسياحية، المحلات التجارية، مستودعات البوتاجاز، بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

حملات تموينية بأسيوط

وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والأسماك المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، ومخللات وزيوت غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى أدوية بيطرية ومنظفات مجهولة المصدر، فضلاً عن كميات كبيرة من الصابون السائل والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات. كما تم ضبط أعلاف وقطع غيار ومشروبات غازية مجهولة المصدر، ومصانع غير مرخصة، إلى جانب ضبط مخالفات تتعلق بتجميع السكر والدقيق المدعم والتصرف فيهما بطرق غير قانونية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تمكنت من ضبط محطات وقود متلاعبة في معايير الضخ وتصرفها في كميات من البنزين والسولار، بالإضافة إلى ضبط طن من اللبن الفاسد، وصيدليات غير مرخصة، فضلاً عن ضبط بطاقات تموينية مجمعة بشكل مخالف، و7 أطنان سولار قبل بيعها بالسوق السوداء. كما تم تحرير محاضر متنوعة شملت الغلق، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع سجائر بأعلى من التسعيرة، تشغيل أوكازيونات بدون تصريح، مزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية.

وفيما يخص المخابز البلدية، أوضح اللواء هشام أبو النصر إنه تم تحرير 2290 محضر شملت مخالفات نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الجهود التموينية ترافقت مع تقديم خدمات للمواطنين، حيث تم تنفيذ 6233 خدمة على البطاقات التموينية، بينها 1693 خدمة فصل اجتماعي، 1582 بدل فاقد، 1919 بدل تالف، 976 خدمة إضافة أفراد، و63 خدمة نقل خارج المحافظة. كما افتتحت المحافظة 27 معرض "أهلاً مدارس" بجميع المراكز لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30%.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق، لافتًا إلى أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، (2135858/088)، (2135727/088)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).