محافظات

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء منافذ ومعارض دائمة للمحافظة والأسر المنتجة

إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، حيث تفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بمنافذ بيع منتجات المحافظة وإقامة معارض دائمة للأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، مع فتح آفاق تسويقية جديدة أمام الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة، بما يضمن تحسين دخولهم وخلق فرص عمل إضافية تعود بالنفع على المجتمع المحلي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من ممدوح جبر رئيس حي غرب، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة، وخلال الجولة، استمع محافظ أسيوط إلى شرح حول ما تم إنجازه من تقسيم الباكيات أسفل الكوبري، والتي ستخصص لعرض مختلف المنتجات الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية.

 توفير منتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يحقق عدة أهداف في وقت واحد، فهو يستثمر مساحات غير مستغلة كانت مهملة، ويمنحها طابعًا حضاريًا واقتصاديًا يخدم آلاف المواطنين، مشيرَا إلى أن هذه المنافذ ستسهم في توفير منتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مما يخفف من الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والاشتراطات الفنية في التنفيذ. كما وجه بمتابعة مراحل العمل أولًا بأول لضمان الانتهاء في المواعيد المحددة لافتا إلى أن المحافظة تتبنى سياسة واضحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل الأراضي والمواقع غير المستغلة إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، حيث أن هذه المعارض الدائمة ستكون بمثابة منصة حقيقية للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها على مدار العام بدلًا من اقتصار مشاركتها على المعارض الموسمية فقط.

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على أن المشروع يمثل إضافة نوعية لخطة التنمية في المحافظة، وخطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التنمية المجتمعية، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كل ما يلزم لتشجيع الأسر المنتجة والحرفيين على التوسع في أنشطتهم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم ولأسرهم.

أسيوط المشروعات الخدمية منافذ بيع منتجات معارض دائمة كوبري فيصل الأسر المنتجة الحرف الصغيرة الجمعيات الأهلية الحرفية واليدوية والتراثية المنتجات الغذائية

