أخبار البلد

مصر والسعودية يناقشان تطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين

محمد الاسكندرانى

في إطار أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج والعمرة السعودية، عُقد، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بين الوزارتين، بمقر وزارة الحج والعمرة بمدينة جدة، وذلك بهدف مناقشة آليات رفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين خلال موسم العمرة الحالي والمواسم المقبلة.

المعتمرين المصريين 

وقد ترأس الاجتماع من الجانب المصري الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، فيما ترأس الجانب السعودي المهندس عبد المحسن عبد الرحمن السالم وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة، وبحضور عدد من مسئولي وزارة الحج والعمرة المعنيين بشئون العمرة، كما ضم الوفد المصري المهندس محمد رضا مدير عام السياحة الدينية، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب الفني لمساعد الوزير لشئون شركات السياحة.

وناقش الجانبان عدداً من الملفات التنظيمية الخاصة بموسم العمرة ومن بينها آليات التعاقد بين شركات السياحة المصرية ونظيراتها السعودية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التكامل التقني بين البوابة المصرية للعمرة ومنصة "نسك" السعودية بما يضمن توحيد بيانات برامج المعتمرين ورفع دقة المعلومات، وتسهيل تبادلها بين الجهات المختصة في البلدين، بما يعزز الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين.

واستعرضت سامية سامي، خلال الاجتماع، آلية عمل البوابة المصرية للعمرة ودورها في تنظيم رحلات العمرة للمعتمرين المصريين، باعتبارها منصة متكاملة تتضمن كافة بيانات برنامج المعتمر، وبما يسهم في دقة البيانات، وتيسير متابعتها من الجهات المختصة، وتعزيز حماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة وضمان التزام الشركات بالضوابط المعتمدة.

كما أوضحت أن لجان وزارة السياحة والآثار متواجدة بشكل دائم خلال موسم العمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة أداء شركات السياحة المصرية المنظمة لبرامج العمرة ميدانياً، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة وبما يضمن سرعة التعامل مع الملاحظات وتحسين تجربة المعتمر المصري.

ومن جانبه، ثمن المهندس عبد المحسن عبد الرحمن السالم وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة التعاون المثمر الذي تشهده الوزارتين حالياً وخاصة بعد المباحثات والمناقشات التي تمت بين وزير السياحة والآثار ووزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، معبرين عن شكرهم للسيد وزير السياحة والآثار وفريق عمله على الاستقبال والاجتماعات الناجحة التي تم عقدها.

وأكدوا على عدم صحة ما تم تداوله بشأن طرح باقات عمرة أو تأشيرات دخول للمملكة عبر منصة "نسك" بشكل منفرد، مشيراً إلى أنه باقات العمرة التي سيتم طرحها عبر منصة "نسك"، سيتم تنظيمها من خلال الشركات السعودية بالشراكة مع شركات السياحة المصرية، ووفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في البلدين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بشكل دوري لمتابعة الملفات المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة العمرة وتعزيز تجربة المعتمرين المصريين، في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين جاءت في ضوء تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي عقدت بين السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية.

اسماك ارشيفيه
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
