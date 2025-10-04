قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "لا أمية مع تكافل"ويسلم الشهادات للناجحين

احتفالية لتسليم شهادات "لا أمية مع تكافل" بأسيوط
احتفالية لتسليم شهادات "لا أمية مع تكافل" بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية تكاتف جهود جميع المؤسسات الحكومية والهيئات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ برامج محو الأمية في القرى والمراكز والوصول إلى المستهدفين بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى أن القضاء على الأمية يمثل خطوة جوهرية للنهوض بالتعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إطلاق المزيد من المبادرات التعليمية

وأشار محافظ أسيوط إلى دعمه الكامل لأنشطة فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتشجيعه على إطلاق المزيد من المبادرات التعليمية التي تفتح آفاقًا جديدة للدارسين وتجعل من التعليم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، موضحًا أن نجاح مشروع "لا أمية مع تكافل" يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن كل دارس ينجح في تجاوز الأمية يمثل إضافة حقيقية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

توزيع شهادات النجاح للدارسين

وأوضح المحافظ أن هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط، برئاسة نادي إبراهيم عبد العال، نظمت احتفالية كبرى لتوزيع شهادات النجاح للدارسين ضمن مشروع "لا أمية مع تكافل" بإدارة الفتح لتعليم الكبار، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وتضمن الحفل تكريم الدارسين الناجحين ومنحهم شهادات محو الأمية، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية لهم من قِبل مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة حسن عثمان، وكيل الوزارة، وذلك تقديرًا لإرادتهم وعزيمتهم في استكمال مشوارهم التعليمي.

وأشاد المحافظ بجهود الشركاء كافة، وفي مقدمتهم هيئة تعليم الكبار ومديرية التضامن الاجتماعي وإدارة الفتح التعليمية، مؤكدًا أن تلك الجهود المشتركة تضع أسسًا حقيقية لبناء مجتمع أكثر وعيًا ومعرفة، وتجعل من حلم "مصر بلا أمية" هدفًا قابلًا للتحقق.

أسيوط المؤسسات الحكومية برامج محو الأمية القضاء على الأمية فرع الهيئة العامة لمحو الأمية محو الأمية وتعليم الكبار

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية

قيادي بـ "الجبهة الوطنية": مشروع "مستقبل مصر" ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

بدء أولى اجتماعات لجنة إعادة دراسة المواد محل اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدء اجتماعات دراسة المواد محل اعتراض الرئيس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الدكتور هشام عناني ، رئيس حزب المستقلين الجدد

"المستقلين الجدد": رد حماس كشف نجاح الدبلوماسية المصرية ووضع إسرائيل في مأزق عالمي

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

