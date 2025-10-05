عاطل ينهي حياة سائق بسبب خلافات بينهما في أسيوط

اقدم عاطل على إنهاء حياة سائق سيارة داخل سيارته اليوم الأحد بطريق أسيوط الجديدة بسبب خلافات بينهما.

العثور على جثة سائق داخل سيارة

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة سائق داخل سيارته ناحية مدخل قرية المعصرة بطريق أسيوط الجديدة.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقتل " أحمد . ج . م "38 عامًا، سائق.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمد . ع . ت "35 عامًا، بسبب خلافات بينهما.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.