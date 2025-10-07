رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سوف يتوجه غداً الأربعاء إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن "انضمام رئيس الوزراء إلى المحادثات يأتي تأكيداً على التزام الوسطاء، وفي مقدمتهم قطر، بالعمل الجاد لإنجاز اتفاق ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في القطاع".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الوساطة الإقليمية والدولية زخماً متصاعداً، مع وصول وفد أمريكي رفيع يضم جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى شرم الشيخ، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من المرجح أن ينضم إلى المحادثات يوم غد، مؤكداً أن مشاركته ستكون فور وصول الوفد الأمريكي.

وتتناول المحادثات خطة السلام المقترحة التي عرفت بـ"خطة ترامب"، وسط جهود متواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وإنهاء الحرب المستمر منذ أشهر في قطاع غزة.