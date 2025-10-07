قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب في لقائه مع رئيس الوزراء الكندي: أرى السلام في الشرق الأوسط حتى خارج غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي في المكتب البيضاوي، إن الإدارة الأمريكية "منخرطة في مفاوضات جادة بشأن الوضع في غزة"، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لتحقيق اختراق في الجهود الساعية لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف ترامب: "نجري محادثات جدية جدًا بشأن غزة، وأرى إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، حتى خارج غزة"، لافتًا إلى أن الأجواء الإقليمية تشير إلى استعداد واسع للتعاون.

وفيما يتعلق بخطة الإدارة الأمريكية لإطلاق سراح الرهائن، أكد ترامب بحزم: "نريد إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا. فريقنا موجود حاليًا للتفاوض، وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الكندي ملف غزة بشكل موسع، مؤكدًا أن "لا توجد دولة أبدت معارضتها للخطة الأمريكية لإنهاء الحرب حتى الآن"، وهو ما وصفه بـ"مؤشر إيجابي على وجود إجماع دولي نادر".

وختم ترامب تصريحه بالقول: "أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. نعمل مع جميع الأطراف بروح من الجدية والاحترام المتبادل".

