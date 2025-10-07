قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من طوكيو إلى لندن .. احتجاجات عالمية تطالب بوقف العدوان على غزة في ذكرى هجوم 7 أكتوبر| صور

أرشيفية
محمود عبد القادر

خرجت مظاهرات تطالب بوقف حرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مختلف أنحاء العالم، من آسيا إلى أوروبا، وذلك تزامنا مع مرور عامين على الحرب، رغم تحذيرات سياسية من أن توقيتها "غير مناسب" وقد يفاقم التوترات داخل المجتمعات المحلية.

وانطلقت التحركات الاحتجاجية اليوم (الثلاثاء) في مدن عدة، شملت سيدني، وبرازيليا، وكولكاتا، وجاكرتا، وطوكيو، ولندن، وباريس، وجنيف، وأثينا، وسالونيك، وإسطنبول، وستوكهولم، فيما حظرت في أماكن أخرى مثل بولونيا الإيطالية.

وأكد منظمو هذه المظاهرات أن هدفهم هو تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، والمطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين، في وقت يقول فيه ساسة إن تلك التحركات تظهر تجاهلاً لمشاعر اليهود في ذكرى ما يعتبرونه أكبر مأساة منذ المحرقة.

وقال كريس مينز، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، تعليقًا على مظاهرة مخطط لها في سيدني: "توقيت فظيع، وعدم حساسية صادمة"، وذلك في مقابلة إذاعية مع محطة "2GB".

وفي هولندا، صب ناشطون معارضين للحرب على غزة طلاء أحمر على القصر الملكي في أمستردام وكتبوا عبارة "تبًا لإسرائيل"، احتجاجًا على رفض رئيسة بلدية المدينة، فيمكي هالسما، السماح بمسيرة مؤيدة للفلسطينيين في ساحة "دام" أمام القصر، بينما سمحت بمظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المكان نفسه. 

وقد وصفت هالسما هذا الفعل بأنه "فضيحة وغير مقبول، وخاصة اليوم"، وأضافت: "إنه صفعة على وجه كل من ينعى هجوم حماس المروع قبل عامين".

أما في تركيا، فأعلنت وزارة السياحة والثقافة أن برج غلاطة الشهير في إسطنبول سيضاء بألوان العلم الفلسطيني، في إشارة تضامنية مع غزة.

 كما تقرر تنظيم مظاهرة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية. وبالتزامن، ألغيت حفلة موسيقية للفنان البريطاني روبي ويليامز كانت مقررة في إسطنبول مساء الثلاثاء، لأسباب أمنية.

وفي السويد، ينتظر أن يشارك المتظاهرون في استقبال النشطاء العائدين من "أسطول مساعدات غزة" المحتجز لدى إسرائيل، ومن بينهم الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ.

أما بولونيا، فقد قررت السلطات المحلية حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، مخافة اندلاع أعمال شغب، بعد أيام من اشتباكات مشابهة في أنحاء متفرقة من إيطاليا. وقال إنريكو ريتشي، محافظ المنطقة، للصحفيين: "سيتم حظر المظاهرة تمامًا".

وفي العاصمة البريطانية لندن، يتوقع تنظيم احتجاجات طلابية، إلى جانب مظاهرات أخرى في مدن بريطانية مختلفة.

 وانتقد رئيس الوزراء كير ستارمر هذه التحركات، واصفًا إياها بأنها "غير بريطانية"، محذرًا من أن بعض المتظاهرين يستغلون سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة "ذريعةً دنيئةً لمهاجمة اليهود البريطانيين الذين لا يتحملون مسؤولية ما يحدث".

 كما شددت السلطات الإجراءات الأمنية في أماكن العبادة اليهودية في المملكة المتحدة، بعد هجوم على كنيس في مانشستر الأسبوع الماضي أودى بحياة اثنين من أفراد الجالية اليهودية.

في إندونيسيا، سار أكثر من ألف متظاهر نحو السفارة الأمريكية في جاكرتا، منددين بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واعتقال نشطاء "أسطول السلام العالمي".

 وردد المتظاهرون شعارات من بينها "الحرية، الحرية لفلسطين"، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية. وقد نشرت السلطات الإندونيسية أكثر من ألف شرطي لتأمين محيط السفارة، في الدولة التي لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل وتعد الأكبر في العالم من حيث عدد المسلمين.

أما في اليابان، فتظاهر مئات الأشخاص، من بينهم فلسطينيون، في وسط طوكيو مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

 كما شهدت مدن يابانية أخرى، مثل أوساكا، مظاهرات مماثلة. وقالت لينا غريس سودا (30 عاما)، وهي مقيمة في طوكيو، إن "الاعتراف بدولة فلسطين لا يكفي إذا كنت لا تزال متواطئًا في الإبادة الجماعية"، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. وفي تايوان، أُقيمت وقفة احتجاجية بالشموع تضامنًا مع الفلسطينيين.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مظاهرات إسرائيل لندن وباريس سيدني وبرازيليا جاكرتا وطوكيو جنيف وأثينا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بمواصفات جبارة فيفو غزو الأسواق بهاتف جديد.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

هاتف فيفو

Vivo V60e 5G.. كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة تعيد تعريف الهواتف الاقتصادية

نظام OriginOS

قائمة أجهزة "فيفو" المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16

بالصور

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

