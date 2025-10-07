رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم

أعلن الظهير الإسباني جوردي ألبا نجم فريق برشلونة السابق اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي في الدوري الأمريكي.





اعتزال الإسباني جوردي ألبا وضع حدًا لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عامًا، عن عمر 36 عامًا عاش أغلبها بين جنبات فريق الكرة الأول بنادي برشلونة.





وانضم الإسباني جوردي ألبا إلى نادي إنتر ميامي في صيف 2023، اختتم مشواره الكروي إلى جانب زميليه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، اللذين يُنتظر أيضًا أن يعلنا اعتزالهما قريبًا.





وخلال مسيرته جمع الإسباني جوردي ألبا بين الصلابة الدفاعية والقدرات الهجومية المميزة التي جعلته أحد أبرز الأظهرة في جيله.





وحقق الإسباني جوردي ألبا مع فريقا برشلونة وإنتر ميامي ومنتخب إسبانيا سلسلة من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.





ويأتي إعلان ألبا بعد أسابيع من قرار زميله في فريق برشلونة الإسباني السابق بوسكيتس إنهاء مسيرته.



