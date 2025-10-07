مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التطورات بمنطقة الفسطاط مستوحاة من الحضارة المصرية.

وأضاف خلال كلمته اليوم، الثلاثاء: “مصر تستضيف حاليا المفاوضات التي تتم بين حركة حماس وإسرائيل فى إطار مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا جزء يثبت مكانة مصر فى الإقليم”.

وتابع: “المؤشرات فى المجال الإقتصادي تتحسن على مدار الأيام ، حيث تجاوز الـ 49 ونصف مليار دولار أمريكي من العملة الصعبة ، والتقارير الدولية تذكر على تعافي الإقتصاد المصري وجميع المؤسسات تؤكد أن الإقتصاد المصري يسير فى المسار السريع”.

وأشار: “كنت حريص على زيارة وتفقد مجمع المصانع الخاص بالشركة المصرية للكيماويات الدوائية فى إطار تعظيم أصول الدولة المصرية من خلال تطوير المصانع القائمة، وبحلول عام 2026 التضخم سيكون فى حدود الـ 8% وهذا سيكون متوقع على النصف الثاني من عام 2026”.