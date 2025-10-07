قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
أخبار العالم

بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، لمناقشة مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما خطة التسوية التي طرحتها الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات الدقيقة في شرم الشيخ بين وفود من إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وقطرية.

وأفاد الكرملين في بيان رسمي بأن الجانبين "ناقشا باستفاضة التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك في سياق الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي للتسوية في غزة"، مؤكدًا أن بوتين شدد على "موقف روسيا الثابت الداعم لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي".

كما تطرق الاتصال إلى عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، بينها البرنامج النووي الإيراني وجهود تحقيق الاستقرار في سوريا. وهنأ نتنياهو بوتين بعيد ميلاده، بينما وجه الرئيس الروسي التهاني للشعب الإسرائيلي بمناسبة عيد العرش.

من جهتها، أطلقت واشنطن تصريحات لافتة تعكس تصميمًا متزايدًا على إنهاء الحرب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "ما رأيناه يوم الجمعة الماضي كان غير عادي – لقد اتفقت جميع الأطراف على أن الحرب يجب أن تنتهي".

وأضافت: "يريد الرئيس ترامب وقف إطلاق نار فوريًا وإفراجًا عن الرهائن، وهناك جهود حثيثة تبذل على الأرض لتحقيق هذا الهدف".

وأوضحت ليفيت أن الإدارة الأمريكية تركز على ضمانات أمنية لإسرائيل، إلى جانب وضع إطار لحكم مستقر في غزة، مشددة على أن "الخطة التي طرحها الرئيس متكاملة، وتراعي أمن جميع الأطراف".

في هذه الأثناء، تتواصل في القاهرة المحادثات بين وفود إسرائيلية وقيادات من حماس، بمشاركة نشطة من مسؤولين مصريين وقطريين. وتهدف المفاوضات إلى وضع آلية تنفيذ واضحة للمرحلة الأولى من خطة ترامب، والتي تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى.

ويضم الوفد الإسرائيلي شخصيات أمنية واستخباراتية رفيعة، أبرزهم غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، ونائب رئيس جهاز الشاباك نيتسان ألون، إلى جانب ممثلين عن الموساد والجيش الإسرائيلي، بينما ينضم الوزير رون ديرمر لاحقًا في حال تحقق تقدم حقيقي.

أما على الجانب الآخر، فيشارك في المفاوضات قيادات بارزة من حماس من الداخل والخارج، وسط أنباء عن سعي الوسطاء لتحديد جدول زمني واضح للإفراج عن الأسرى، وضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط إنهاء الحرب في قطاع غزة شرم الشيخ إسرائيل وحماس البرنامج النووي الإيراني

