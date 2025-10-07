كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

حرصت كل من كنزي وجنا عمرو دياب على حضور عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026 في باريس.

وطرحت جنا عمرو دياب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم escape plane، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد عدة أيام من الترويج لها.

وأعلنت جنا عمرو دياب عن طرح أغنيتها، وعلقت عبر “إنستجرام” قائلة: «أنا سعيدة جدًا لأنه خرج أخيرًا، لم أكن لأتمكن من القيام بذلك دونك، شكرًا لك، شكرًا لكونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة جدًا بهذه الأغنية وأكثر فخرًا بكل الأغاني التي ألفناها معًا، هذه هي البداية فقط وهناك الكثير في المستقبل،أحبكم يا بشر، شكرا لـ أفضل أم على الإطلاق».