مواليد 7 أكتوبر .. نتنياهو يهنئ بوتين بعيد ميلاده الـ 73

هنأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الثالث والسبعين، بينما عبر بوتين عن تهانيه للشعب الإسرائيلي بمناسبة عيد العرش اليهودي.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية فأن الحديث بين الجانبين لم يخل من الملفات الساخنة في المنطقة، إذ ناقشا آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على خطة التسوية المقترحة من الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأصدر الكرملين بيانًا أوضح فيه أن الزعيمين ناقشا "بشكل مفصل التطورات الجارية في المنطقة، بما في ذلك الخطة الأمريكية للتسوية في غزة"، مشيرًا إلى تأكيد بوتين على "موقف روسيا الثابت الداعم لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية استنادًا إلى القانون الدولي".

وتناول الاتصال أيضًا ملفات إقليمية أخرى، من بينها البرنامج النووي الإيراني، وجهود الحفاظ على الاستقرار في سوريا.

بالتزامن، تتواصل في شرم الشيخ مفاوضات حساسة بين وفود من إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية وقطرية، تهدف إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، والتي تشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن "الجمعة الماضية شهدت لحظة غير مسبوقة، حيث اتفقت جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الحرب". وأضافت أن "الرئيس ترامب يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهناك جهود حثيثة تبذل لتحقيق ذلك".

وشددت ليفيت على أن الخطة الأمريكية تراعي أمن إسرائيل، وتطرح رؤية لحكم مستقر في غزة، في إطار تسوية متكاملة.