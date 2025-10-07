الأكبر بالشرق الأوسط.. مدبولي: تكلفة حدائق تلال الفسطاط تجاوزت 10 مليارات دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حدائق تلال الفساطاط ستكون أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط.
وقال مدبولي في كلمته مؤتمر صحفي : " تقع الحديقة على مساحة 500 فدان، وتشمل إنشاء حدائق وتلال ونهر صناعى ومناطق ترفيهية وخدمية".
وأضاف مدبولي: "منطقة الفسطاط وحديقة تلال الفسطاط كانت بها مناطق غير آمنة وعشوائية ومستوى الحياة فيها غير آدمي".
وتابع: “منطقة تلال الفسطاط كانت منطقة بها مشاكل كثيرة للغاية والحمد لله اليوم وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، نعمل على إعادة إحياء القاهرة القديمة”.
وأكمل مدبولي: "حدائق تلال الفسطاط ستكون اكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط".
ولفت قائلا: "تكلفة إنشاء حدائق تلال الفسطاط تجاوزت 10 مليارات جنيه، ومتوقع أن يكتمل الإنشاء بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير".