مدبولي يصدر قرارًا بتعيين هاني خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومحمود شحاته نائباً

وفاء نور الدين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والسيد الدكتور محمود جاد شحاته، نائبًا لرئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات لكلٍ منهما.

وبدأ الدكتور هاني خضر حياته المهنية في مجال الضمانات النووية والأمن النووي منذ عام 2006 بهيئة الطاقة الذرية، حيث عمل مفتشًا بالنظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية في الفترة من 2006 حتى 2012، إلى أن التحق للعمل بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية عام 2012.

وقد ترقى في العديد من المناصب داخل الهيئة فعمل مشرفًا على النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية عام 2014، وشغل منصب المشرف على قطاع الضمانات النووية والأمن النووي منذ 2017. وشغل منصب رئيس إدارة الضمانات النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية منذ عام ٢٠٢٠، وقد حصل على درجة أستاذ مساعد في القياسات النووية عام ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن الدكتور هاني خضر حاصل على بكالوريوس علوم الفيزياء من كلية العلوم جامعة عين شمس، كما حصل في 2014 على درجة الدكتوراه في فلسفة علوم الفيزياء النووية.

وفي ذات السياق، شغل الدكتور محمود جاد شحاتة محمد، منصب رئيس إدارة الأمن النووي بقطاع الضمانات النووية والأمن النووي في الهيئة عام 2020.
كما شغل عضوية المجموعة الاستشارية للأمن النووي، والتي تضم ثمانية عشر خبيرًا في مجال الأمن النووي ممن لديهم الخبرة في العمل بالهيئات الرقابية، ومنظمات الدعم الفني. وتجدر الإشارة إلى أنه حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة علوم الفيزياء النووية من جامعة الأزهر عام 2016.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار الدكتور هاني خضر الضمانات النووية

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
محافظ الشرقية
هبة قطب
طريقة عمل العجة
