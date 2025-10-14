جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين حاولوا تخطي الخط الأصفر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار لإزالة تهديد بعد رصد فلسطينين حاولوا تخطي الخط الأصفر في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر ان الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن لواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرّت فجر الجمعة اتفاقا يهدف لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، الأحياء منهم والموتى.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "الحكومة وافقت للتوّ على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن - سواء كانوا أحياء أو موتى".

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية إنه مع موافقة الحكومة على المرحلة الأولى من اتفاق غزة، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي شوش بدرسيان فإن الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلا "في غضون 24 ساعة" من المصادقة عليه.

وأوضحت المتحدثة أنه يتعيّن على حماس بموجب الاتفاق أن "تُفرج عن جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة كحد أقصى بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ".

وأضافت أنه في غضون 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تنتشر فيها، لكنها ستبقي سيطرتها على 53 بالمئة من أراضي قطاع غزة.