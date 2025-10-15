قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

هاجر ابراهيم

قالت ريهام فيكتور، مراسلة قناة إكسترا نيوز، من داخل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إن اللجان فتحت أبوابها صباح اليوم لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضافت، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم هو اليوم الثامن والأخير لتلقي طلبات الترشح، حيث لوحظ تردد محدود منذ بداية الدوام الرسمي في الساعة التاسعة صباحًا، سواء في النظام الفردي أو القوائم، لتسليم الأوراق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مراسلة إكسترا نيوز أن عملية استلام الطلبات تخضع لإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة من الجهات المعنية، مشيرة إلى استقبال عشرات الطلبات خلال الأيام الماضية التي يتم فحصها بدقة للتأكد من صحتها قبل اعتمادها رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت أن الهيئة الوطنية تقدم خدمات لوجستية وتكنولوجية داخل المحكمة لتسهيل عملية الترشح، مع أهمية استكمال المرشحين مستنداتهم المطلوبة، مثل السيرة الذاتية، والحالة الجنائية، والكشف الطبي المعتمد من وزارة الصحة، بالإضافة إلى التأكد من الجنسية المصرية.

واختتمت ريهام فيكتور بالتأكيد على متابعة كافة التطورات المتعلقة بطلبات الترشح حتى إغلاق باب التقديم ظهر اليوم.

