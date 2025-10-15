محافظ كفر الشيخ يوجه بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمراكز التكنولوجية

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بأهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة بالمراكز التكنولوجية لرفع كفاءتهم، وضمان تقديم خدمات متميزة تواكب مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في مختلف القطاعات.

وكلف محافظ كفر الشيخ الأجهزة التنفيذية باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المراكز والمدن، مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والحرص على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات المتأخرة، خاصة ملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، مع حسن استقبال المواطنين وحسن معاملتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم لإنهاء إجراءاتهم وفقًا للضوابط القانونية.