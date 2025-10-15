قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 12 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ

محمود زيدان

تواصل الوحدة المحلية بكفر الشيخ شن الحملات التموينية المكثفة على جميع مخابز انتاج رغيف العيش المدعم من الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ولضبط المخالفين، والمتلاعبين بأوزان رغيف العيش، والتأكد من إجراءات الأمن الصناعي.

 وتابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نتائج أعمال الحملات التموينية على مخابز رغيف العيش المدعم بنطاق مدينة كفر الشيخ، وكذلك قرية أريمون، وقرية كفر المنشي، بالتعاون مع إدارة تموين البندر والمركز، وذلك في إطار تحقيق الانضباط لجميع المخابز التي تنتج رغيف العيش المدعم

وأسفرت الحملة التي قامت بأعمالها صباح اليوم، عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع أعمال الحملات المكثفة بنطاق قرى مركز كفر الشيخ اليومية، والتي تقوم بعملها بطريقة منتظمة لتحقيق الانضباط، وضبط المخابز المخالفة.

 جاء ذلك بإشراف محسن عبد اللطيف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وطارق عكاز، رئيس قرية أريمون، وأشرف محمود، رئيس قرية كفر المنشي، وحضور ميداني للمهندس محمد رشدى، مدير إدارة تموين بندر كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوى، مدير إدارة تموين كفر الشيخ، والمهندس محمد مسعد مفتش الإدارة، والدكتورة فاطمة البستاوى رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، والمهندس محمد أبو خضرة، مفتشي التموين بمديرية إدارة تموين مركز كفر الشيخ، ود. رضا عنتر رسلان، وسعد موسى، مفتشي التموين بإدارة تموين مركز كفر الشيخ.

