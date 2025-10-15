قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
وزير الاستثمار يعرض في واشنطن الإصلاحات الاقتصادية وفرص مصر الواعدة أمام كبرى الشركات العالمية
من الصعيد إلى قلب أوروبا.. مصر تبدأ خطوات الربط الكهربائي باتفاقية تاريخية
لتعزيز الإمدادات في قطاع غزة.. شاحنات الوقود تتجمع بمعبر رفح |تفاصيل
السلطة الفلسطينية تعلن استعدادها الكامل لتشغيل معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق

طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
إسراء عبدالمطلب

تشهد البلاد، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أجواءً خريفية نموذجية تتراوح بين الاعتدال والدفء نهارًا والبرودة ليلًا، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في أحدث بياناتها. 

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، فيما يسود طقس حار نسبيًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تعود الأجواء لتصبح معتدلة في المساء وتميل للبرودة مع تقدم الليل.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

أشارت هيئة الأرصاد إلى بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة منذ ساعات الصباح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مصحوبة باحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بشكل متفرق، دون تأثيرات قوية على الأنشطة اليومية.

كما لفتت الهيئة إلى أن الرياح تنشط على بعض مناطق خليج السويس بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر لتصل إلى نحو 2.25 متر، مما يستدعي توخي الحذر أثناء الملاحة البحرية.

أما بالنسبة للسحب، فتظهر سحب منخفضة على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص محدودة لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الطرق أو الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

المنطقةالعظمىالصغرىالحالة الجوية
القاهرة الكبرى2819مشمس إلى غائم جزئي
السواحل الشمالية الغربية2618مشمس مع فرص أمطار خفيفة
السواحل الشمالية الشرقية2720مشمس إلى غائم جزئي
جنوب سيناء3123مشمس
شمال الصعيد2917مشمس مع رياح نشطة
جنوب الصعيد3722حار جدًا مع رياح نشطة

توقعات الطقس من الخميس 16 أكتوبر حتى الاثنين 20 أكتوبر 2025

تُظهر التوقعات استمرار الملامح الخريفية المعتدلة خلال الأيام المقبلة، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ومائل للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يظل الطقس حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تحذر هيئة الأرصاد من استمرار الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستلزم الحذر أثناء القيادة لتجنب انخفاض الرؤية الأفقية.

وتشير النماذج الجوية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة متقطعة يوم الخميس 16 أكتوبر على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط متقطع للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويؤكد خبراء الأرصاد أن الطقس خلال الأسبوع الحالي يعكس ملامح الخريف المستقرة في مصر، حيث تتباين درجات الحرارة بين النهار والليل بشكل ملحوظ، فيما تظل فرص الأمطار محدودة، والرياح معتدلة إلى نشطة على فترات متقطعة.

وينصح المواطنين بارتداء ملابس خريفية خفيفة نهارًا ومعاطف خفيفة ليلًا، خاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات، ومتابعة نشرات الطقس اليومية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

الطقس اليوم الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

ترشيحاتنا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

بوستر المسرحية

ملتقى شباب المخرجين.. قصور الثقافة تعرض "ها أم مللت" الليلة على مسرح السامر

خالد النبوي

بعد تكريمه بالقاهرة السينمائي.. 10 معلومات عن مسيرة خالد النبوي الفنية

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد