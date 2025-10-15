طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق

تشهد البلاد، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أجواءً خريفية نموذجية تتراوح بين الاعتدال والدفء نهارًا والبرودة ليلًا، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في أحدث بياناتها.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، فيما يسود طقس حار نسبيًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تعود الأجواء لتصبح معتدلة في المساء وتميل للبرودة مع تقدم الليل.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

أشارت هيئة الأرصاد إلى بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة منذ ساعات الصباح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مصحوبة باحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بشكل متفرق، دون تأثيرات قوية على الأنشطة اليومية.

كما لفتت الهيئة إلى أن الرياح تنشط على بعض مناطق خليج السويس بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر لتصل إلى نحو 2.25 متر، مما يستدعي توخي الحذر أثناء الملاحة البحرية.

أما بالنسبة للسحب، فتظهر سحب منخفضة على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص محدودة لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الطرق أو الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

المنطقة العظمى الصغرى الحالة الجوية القاهرة الكبرى 28 19 مشمس إلى غائم جزئي السواحل الشمالية الغربية 26 18 مشمس مع فرص أمطار خفيفة السواحل الشمالية الشرقية 27 20 مشمس إلى غائم جزئي جنوب سيناء 31 23 مشمس شمال الصعيد 29 17 مشمس مع رياح نشطة جنوب الصعيد 37 22 حار جدًا مع رياح نشطة

توقعات الطقس من الخميس 16 أكتوبر حتى الاثنين 20 أكتوبر 2025

تُظهر التوقعات استمرار الملامح الخريفية المعتدلة خلال الأيام المقبلة، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ومائل للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يظل الطقس حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تحذر هيئة الأرصاد من استمرار الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستلزم الحذر أثناء القيادة لتجنب انخفاض الرؤية الأفقية.

وتشير النماذج الجوية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة متقطعة يوم الخميس 16 أكتوبر على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط متقطع للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويؤكد خبراء الأرصاد أن الطقس خلال الأسبوع الحالي يعكس ملامح الخريف المستقرة في مصر، حيث تتباين درجات الحرارة بين النهار والليل بشكل ملحوظ، فيما تظل فرص الأمطار محدودة، والرياح معتدلة إلى نشطة على فترات متقطعة.

وينصح المواطنين بارتداء ملابس خريفية خفيفة نهارًا ومعاطف خفيفة ليلًا، خاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات، ومتابعة نشرات الطقس اليومية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.