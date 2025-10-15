أميرة أديب : أنا بنت واثقة من نفسي جدا

كشفت الفنانة أميرة أديبعن رأيها في بعض الآراء التى تعرضت لها فى بدايتها الفنية وخاصة ان لقبها البعض فى البداية بانها فتاة رخمة.

وقالت أميرة فى تصريحات تلفزيونية : في ناس قلبت عليا عشان عملت دور رخم، والناس صدقت إن دي هي أنا، بس في الحقيقة أنا مش رخمة، أنا بنت واثقة من نفسي جدا، وبحس إن ده بيقفل ناس كتير مني، إحنا بقينا عايشين في مجتمع الأسهل فيه إنك تقول حاجة وحشة على أي حد، وده بقى العادي للأسف على السوشيال ميديا.

أميرة أديب تقدم اغنية أحمد

وقد طرحت الفنانة الشابة أميرة أديب أغنيتها الثانية بعنوان "أحمد"، والتي أصبحت متاحة على جميع منصات البث.

والعمل من ضمن أغاني ألبومها الجديد مع Warner Music MENA، وذلك بعد نجاح أغنية الألبوم الأولى "تصبيرة".

إن أغنية “أحمد” ليست مجرد عمل موسيقي، بل هي ترجمة لقبول الذات، والمرونة، والبحث عن الضوء في أحلك اللحظات. وتشكل خطوة جديدة في رحلة أميرة أديب كفنانة تمزج طاقة الألفينات مع رؤية جديدة تتناغم مع جيل اليوم.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل عايشة الدور.

قصة مسلسل “عايشة الدور”

تدور أحداث المسلسل حول عايشة، وهي أم مطلقة تواجه العديد من التحديات في حياتها، إلى أن تجد نفسها مضطرة للالتحاق بالجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها فاطيما، التي ترغب في العودة إلى مصر لاستكمال دراستها في المسرح. تعيش عايشة حياة مزدوجة، حيث تحاول الموازنة بين مسؤولياتها كأم وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، وسط أجواء مليئة بالكوميديا والمواقف الطريف.

مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم ونور محمود وفدوي عابد.