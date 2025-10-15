مدحت صالح وعمرو سليم ونجوم الموسيقى العربية على النافورة

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث تقام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 17 أكتوبر، 3 حفلات على التوازى.

فعلى مسرح النافورة، يقدم النجم مدحت صالح، بمشاركة الموسيقار عمرو سليم، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فاصلاً يضم باقة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، وتسبقه فقرة لنجوم الأوبرا أسماء كمال، وحسام حسنى، وفرح الموجى، وكنزى.

ويحتضن مسرح الجمهورية حفلا للنجمة سهيلة بهجت، بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.

وتمتد الفعاليات إلى مدينة الثغر، حيث يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للنجمة نادية مصطفى، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك بعد فقرة لنجوم الأوبرا سامح منير، وأحمد عصام، وآلاء أيوب.

كما تفتتح فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب فى العاشرة صباحاً بالمسرح الصغير، وتستهل بكلمة للدكتورة شيرين عبد اللطيف، رئيس اللجنة العلمية، ثم تبدأ الجلسة الأولى وتناقش محور مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الاصطناعي (١) بمشاركة الباحثين الدكتور محمد خليف مقررا (مصر) ، والدكتور نبيل الدراس (الأردن)، والدكتور محمد المصمودى (تونس)، والدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، والدكتور خالد القلاف (الكويت)، والدكتور على ممدوح (مصر).

وتستأنف الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، وتواصل مناقشة نفس المحور، ويشارك فيها الباحثون الدكتور كفاح فاخورى مقررا (لبنان- الأردن)، والأستاذ الدكتور يوسف طنوس( لبنان)، والدكتور هانى أحمد زويل (مصر - أمريكا)، والدكتور أحمد الواصل (السعودية)، والدكتور حسين الأنصارى (السويد)، والدكتور عماد الغدامسى (تونس).

كما تنطلق منافسات المسابقات المصاحبة، والتى تنعقد على المسرح الصغير، ومنها مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 حتى 12 عاما فى الرابعة من بعد الظهر.