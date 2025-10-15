قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت صالح وعمرو سليم ونجوم الموسيقى العربية على النافورة

مدحت صالح
مدحت صالح
أحمد إبراهيم

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث تقام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 17 أكتوبر، 3 حفلات على التوازى. 

فعلى مسرح النافورة، يقدم النجم مدحت صالح،  بمشاركة الموسيقار عمرو سليم، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فاصلاً يضم باقة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، وتسبقه فقرة لنجوم الأوبرا أسماء كمال، وحسام حسنى، وفرح الموجى، وكنزى. 

ويحتضن مسرح الجمهورية حفلا للنجمة سهيلة بهجت، بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.

وتمتد الفعاليات إلى مدينة الثغر، حيث يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للنجمة نادية مصطفى، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك بعد فقرة لنجوم الأوبرا سامح منير، وأحمد عصام، وآلاء أيوب. 

كما تفتتح فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب فى العاشرة صباحاً بالمسرح الصغير، وتستهل بكلمة للدكتورة شيرين عبد اللطيف، رئيس اللجنة العلمية، ثم تبدأ الجلسة الأولى وتناقش محور مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الاصطناعي (١) بمشاركة الباحثين الدكتور محمد خليف مقررا (مصر) ، والدكتور نبيل الدراس (الأردن)، والدكتور محمد المصمودى (تونس)، والدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، والدكتور خالد القلاف (الكويت)، والدكتور على ممدوح (مصر).

وتستأنف الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، وتواصل مناقشة نفس المحور، ويشارك فيها الباحثون الدكتور كفاح فاخورى مقررا (لبنان- الأردن)، والأستاذ الدكتور يوسف طنوس( لبنان)، والدكتور هانى أحمد زويل (مصر - أمريكا)، والدكتور أحمد الواصل (السعودية)، والدكتور حسين الأنصارى (السويد)، والدكتور عماد الغدامسى (تونس).

كما تنطلق منافسات المسابقات المصاحبة، والتى تنعقد على المسرح الصغير، ومنها مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 حتى 12 عاما فى الرابعة من بعد الظهر.

مدحت صالح نادية مصطفى عمرو سليم فرقة أم كلثوم سيد درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

لقاء الاتحاد وفريق ميدو

ودياً.. الاتحاد السكندري يفوز علي فريق ميدو بهدف كديم الديب

احمد حسن

3 مساعدين بجهاز المدير الفني لفريق الأهلي يصلون القاهرة

كأس العالم

قائمة المنتخبات المتأهلة حتى الآن لكأس العالم 2026

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد