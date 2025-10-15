رسائل مهمة من رئيس الوزراء| الرئيس السيسي صمام أمان لمصر.. وإشادة ترامب بانخفاض معدلات الجريمة بمصر دعاية لا تقدر بثمن

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من التفاصيل الهامة للشعب المصري، خلال مؤتمر الحكومة الإسبوعي، وسنتعرضها لكم من خلال هذا التقرير التالي:

مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تصدت لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم .



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" مصر رفضت أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين ".

وتابع مدبولي :" نقدم التحية للرئيس السيسي لأنه منذ اليوم الأول لأزمة غزة كان صمام أمان الدولة المصرية برؤيته الواضحة وموقفه الثابت الذي لم يتغير ".



واكمل مدبولي :" كل تصريحات مواقف الرئيس السيسي في ملف غزة واضحة وثابتة ولم تتغير ".

ولفت مدبولي :" الرئيس السيسي أكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة "، مضيفا:" مصر سباقة بالسلام

رئيس الوزراء: مصر ستشارك بقوة في إعادة إعمار غزة بخبراتها وشركاتها الوطنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستكون من أهم الدول والكيانات التي ستشارك في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مستندة إلى ما تمتلكه من خبرات واسعة وشركات وطنية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف المجالات.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر بما لديها من قدرات فنية وهندسية ولوجستية، ستضطلع بدور محوري في جهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة للمشاركة في إعادة بناء ما دمرته الحرب، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة لأهالي القطاع.

تنفيذ المشروعات الكبرى

وقال رئيس الوزراء إن التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال السنوات الأخيرة، مثل المدن الجديدة وشبكات الطرق والبنية التحتية، تؤهلها لتكون شريكًا أساسيًا في عملية الإعمار، بالتعاون مع المجتمع الدولي والجهات المانحة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو عبر المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة.

مدبولي: إشادة الرئيس الأمريكي بانخفاض معدلات الجريمة في مصر دعاية لا تقدر بثمن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، تعتبر دعاية كبيرة لا تقدر بثمن، وشهادة كبيرة لا تحتاج لترويج.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، إن عام 2026 سيكون عاما مميزا بالنسبة لأعداد السائحين، والإيرادات السياحية، ولكن نحتاج لمضاعفة الأرقام خلال السنوات القادمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “لا بد أن نستغل أن مصر تتمتع بأعلى معدلات الأمان، وسيكون ضمن الحملة الترويجية للسياحة، إضافة لافتتاح المتحف المصري الكبير”

مدبولي: ندير ملف سد النهضة بحكمة دون تفريط

وشدد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على أن الدولة المصرية تدير ملف سد النهضة بحكمة بالغة واحترافية كاملة، مؤكدًا أن تعامل مصر الهادئ والمسؤول مع هذا الملف لا يعني مطلقًا ضعفًا أو تنازلًا عن الحقوق التاريخية في مياه نهر النيل.

وأضاف مدبولي أن مصر تلتزم بثوابتها الوطنية في الحفاظ على مصالحها المائية، وتتحرك في هذا الإطار عبر مسارات سياسية ودبلوماسية مدروسة، هدفها تحقيق التنمية دون الإضرار بحقوق الشعب المصري.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع أمن المواطن وحقوقه في مقدمة أولوياتها، سواء في الداخل عبر تعزيز الأمان والاستقرار وجذب السياحة، أو في الخارج من خلال الدفاع عن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

رئيس الوزراء: مؤسسات دولية أشادت بمعدلات النمو الإيجابية للإقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه دائما كنا نؤكد أن معبر رفح كان مفتوح دائما من الجانب المصري، ولكن الجانب الفلسطيني كان مغلق، و خلال تلك الفترة تم العمل على إدخال العديد من المساعدات الإنسانية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، إن مؤسسة ريتش أشادت بالخطوات الإصلاحية للإقتصاد المصري، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي أكد أن الإقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أكد أن معدل النمو الإقتصادي المصري سيرتفع إلى 4.5% خلال عام 2026، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لنمو الإقتصاد المصري.

مدبولي: مؤتمر شرم الشيخ للسلام الحدث الأبرز في عام 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر شرم الشيخ للسلام، يعتبر هو الحدث الأبرز في عام 2025، وأن هذا المؤتمر حدث برئاسة مشتركة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبتواجد عدد كبير من زعماء العالم أكثر من 20 زعيم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اتفاق شرم الشيخ للسلام أسهم في وقف الحرب الشرسة على قطاع غزة، والتي استمرت لمدة عامين، أن ما حدث كان بمشاركة الولايات المتحدة، وقطر وتركيا.

وأوضح أنه وسط كل مشاهد الحرب التي كنا نعاني منها وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقوتها المسلحة والدبلوماسية المصرية، لمساندة الأشقاء في غزة.

وأوضح أن القوات المسلحة كانت تقف شامخة لحماية حدودها وأمنها القومي ولم نفرط ولن نفرط في أي حقوق لهذا الوطن الحبيب



مدبولي: الدولة ركزت على عرض القضية الفلسطينية.. والجيش يحمي حدود الوطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ركزت خلال الفترة الأخيرة على عرض القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة أمام المجتمع الدولي، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية وقفت بقوة لحماية حدود الوطن وصون أمنه القومي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ثوابت الدولة المصرية

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الدولة المصرية تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء ، أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول الداعية للسلام، حيث كانت أول من اتخذ خطوة حقيقية نحو تحقيقه بقيادة الزعيم الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اليوم تسير على نفس النهج في السعي للتوصل إلى اتفاق شامل يعيد الحقوق لأصحابها ويؤسس لسلام دائم في الشرق الأوسط.

مدبولي يشيد بجهود الصحة والهلال الأحمر في التعامل مع مصابي فلسطين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جهود وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين كان كبير، مشيرا إلى أن هناك حالات تم القيام بجراحات عاجلة لها.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن المستشفيات تقدم الخدمات الطبية بالكامل للمصابين والحرحى للاشقاء الفلسطينيين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مؤسسة الهلال الأحمر المصري تقوم بجهد كبير وستيتمر في ذلك، من أجل العمل على شفاء جميع المصابين

مدبولي: تقرير صندوق النقد الأخير أكد تحسن توقعات نمو الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي منعقدة ومحافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية متواجدين هناك .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الأمور تسير في السياق الجيد ".

وأضاف مدبولي :" تقرير صندوق النقد الأخير أكد على تحسن توقعات نمو الاقتصاد المصري ".

وتابع مدبولي :" خلال الاجتماعات يتم مناقشة برنامج مصر مع صندوق النقد ".

