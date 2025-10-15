مدبولي: الدولة ركزت على عرض القضية الفلسطينية.. والجيش يحمي حدود الوطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ركزت خلال الفترة الأخيرة على عرض القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة أمام المجتمع الدولي، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية وقفت بقوة لحماية حدود الوطن وصون أمنه القومي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ثوابت الدولة المصرية

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الدولة المصرية تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء ، أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول الداعية للسلام، حيث كانت أول من اتخذ خطوة حقيقية نحو تحقيقه بقيادة الزعيم الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اليوم تسير على نفس النهج في السعي للتوصل إلى اتفاق شامل يعيد الحقوق لأصحابها ويؤسس لسلام دائم في الشرق الأوسط.