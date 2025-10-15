خالد الجندي: جنات عدن تمثل النعيم الأبدي للمؤمنين

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المعاني العميقة وراء وصف القرآن الكريم للجنة ونعيمها الأبدي، مستعرضًا الآية الكريمة من سورة الكهف: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحسنَ عَمَلًا، أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدنٍ تَجري مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ...» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» بعنوان «حوار الأجيال» على قناة «dmc» مساء الأربعاء.

وأوضح الجندي أن لفظ «جنات عدن» يشير إلى البقاء والخلود، حيث لا تكون هذه النعم مؤقتة بل إقامة دائمة مستمرة، كما أن تصوير القرآن للجنة بالأنهار الجارية يرمز إلى استمرارية النعيم ودوامه دون انقطاع.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن الآية الأولى تُبيّن شرط القبول عند الله، بينما تصف الآية الثانية الجزاء المترتب عليه، كاشفًا عن البلاغة الربانية في الربط بين العمل الصالح والجزاء الأبدي، قائلاً: «الله سبحانه وتعالى يرسم لوحة كاملة، إطارها العمل الصالح ومضمونها النعيم المقيم».

ولفت الجندي إلى أن ذكر الذهب في الآيات مثل قوله تعالى: «يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ» يحمل دلالة رمزية على الكرامة والمكانة الرفيعة، موضحًا أن العرب آنذاك كانوا يرونه أعلى صور الثراء والرقي، فالقرآن يخاطب الناس بما يعرفون لا بما لا يعرفون.

كما أشار الشيخ خالد الجندي إلى الربط بين العمل الصالح والنعيم الأبدي، موضحًا أن الأنهار والظلال والذهب في الجنة ليست مجرد رموز مادية، بل هي علامات على الراحة والطمأنينة والكرامة التي ينعم بها المؤمن بعد اجتهاده في طاعة الله والعمل الصالح.