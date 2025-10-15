قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي شيرين عبد الوهاب : هترجع تغنى تانى ومن حقها إصدار أغاني فى أى وقت
سيبكي الرجال يوم اعتزاله .. الدردير يعلق على اعتزال عبدالله السعيد
علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب
القائمة الوطنية من أجل مصر تكرّم بطولات الشهداء بتمثيل أسرهم في انتخابات النواب|تفاصيل
بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
حبس 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي
القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية
مدبولي: مصر أدت واجبها بمنتهى القوة والشفافية والشرف نحو القضية الفلسطينية منذ أول يوم
وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بنفاذ المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بشكل كافٍ ومستدام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الصحة العالمية: نعمل لتأمين وصول الإمدادات عبر كرم أبو سالم رغم الصعوبات

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تمكنت منذ بدء وقف إطلاق النار من نشر فرق طبية طارئة تعمل على مدار 24 ساعة في مستشفى الأهلي بقطاع غزة، لتقديم المساعدات العاجلة للمصابين والمرضى.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات دعم المستشفيات مستمرة مع خطط لتوسيع انتشار الفرق في مدينة غزة مع عودة السكان تدريجياً.

وتابع، أن المنظمة أرسلت 8 شاحنات طبية طارئة لدعم المستشفيات، محملة بالمستلزمات الحيوية مثل الأنسولين، وحضانات الأطفال، والمعدات الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض، إضافة إلى الأدوية الأساسية.

وأشار إلى أن المنظمة تتعاون مع المستشفى الأوروبي في غزة لتأمين أدوية السرطان والمعدات الخاصة بالعناية المركزة، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لهذه الإمدادات لإنقاذ الأرواح.

وأوضح المتحدث أن جميع هذه الجهود تتطلب ظروفًا ميدانية آمنة وتنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضمان دخول المزيد من الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، لافتًا إلى أن الطرق المدمرة والعوائق اللوجستية تشكل تحديًا كبيرًا أمام إيصال المساعدات.

وختم ليندماير تصريحه بالتأكيد على أن منظمة الصحة العالمية ستواصل العمل دون انقطاع لتأمين الإمدادات الطبية الضرورية إلى جميع المناطق المتضررة في غزة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل خلف الكواليس من أجل استمرار تدفق المساعدات وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.
 

