لتعزيز الإمدادات في قطاع غزة.. شاحنات الوقود تتجمع بمعبر رفح |تفاصيل

شهد معبر رفح، اليوم، اصطفاف عدد كبير من شاحنات الوقود، استعدادًا لدخولها إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الوقود الحيوية للمناطق المختلفة في القطاع، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ودعم البنية التحتية.

تنسيق أمني ولوجستي مكثف

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن العملية تأتي بعد تنسيق أمني ولوجستي مكثف بين السلطات المصرية والفلسطينية، لضمان دخول الشاحنات بشكل منظم وآمن، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير مرور الإمدادات إلى القطاع.

أهمية الوقود لاستقرار الخدمات

يمثل الوقود عنصرًا حيويًا لاستمرار تشغيل المستشفيات، وشبكات المياه والكهرباء، إلى جانب المصانع والمؤسسات الحيوية داخل قطاع غزة، مما يجعل دخول هذه الشاحنات خطوة هامة للحفاظ على استقرار الأوضاع الإنسانية والخدمية في المنطقة.