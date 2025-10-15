خبير: مصر تقود خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن مصر تقود خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار دولار، بمشاركة شركات مصرية ودولية، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية وتثبيت الفلسطينيين في أرضهم.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في نوفمبر المقبل، ليكون جزءًا من الجهد الدولي لإعادة الحياة إلى غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وأضاف أن الخطة الأمريكية التي تتبناها قمة شرم الشيخ تمر بثلاث مراحل، بدأت بتبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين، وتواجه تحديات كبرى في مرحلتيها الثانية والثالثة المتعلقتين بنزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع، إلى جانب تحديد آلية لإدارته عبر قوة فلسطينية ودولية.

وشدد أحمد على أن مصر تتحرك وفق رؤية ثلاثية متوازية تشمل: تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وإطلاق عملية سياسية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعكس ثقل الدور المصري كضامن أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.