إطلاق قافلة مسرح المواجهة والتجوال لدعم أطفال غزة بالثقافة والفن

كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تفاصيل إطلاق قافلة مسرح المواجهة والتجوال لرفح لدعم أطفال غزة بالثقافة والفن، قائلا: إن هذا المشروع هو مشروع توعوي درامي يهدف فى الأساس إلى نشر الدراما والمسرح والوعي وبناء الإنسان على مستوي القطر المصري بالكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك 170 و180 مركز تدور به الفرق المسرحية، ومن خلال الأحداث الأخيرة ودعم رفح سيقوم المسرح بعمل عدد من المسرحيات الدرامية فى تلك المنطقة، كما أنه سيتم نشر كتب مجانية على تلك المنطقة، مصحوب بمعرض فن تشكيلي.

وتابع أن الثقافة هي الحياة والحرية والتعبير والمتنفس الإبداعي والتعبيري عن الإنسان المصري، وبالتالي يتم عمل بناء للإنسان المصري وإعطائه وجبة ثقافية متكاملة.

وأشار إلى أن المشروع الثقافي فى مصر يعمل على كافة الوسائط، بحيث يتم الإرتقاء بها وتتنوع المصادر منها وخدمة المتلقي.