وزير الثقافة: مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى رفع الوعي الوطني

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن إطلاق قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى مدينة رفح يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التواجد الثقافي والفني في المناطق الحدودية.

وفي مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الوزير أن مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى رفع الوعي الوطني، وترسيخ الهوية المصرية، وبناء الإنسان في مختلف ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن القافلة هذا العام تجوب نحو 170 قرية من شمال البلاد إلى جنوبها.

وأشار هنو إلى أن رفح تحظى بأهمية خاصة، وقرار إدراجها ضمن محطات القافلة هذا العام جاء لتعزيز الحضور الثقافي والفني هناك، مضيفًا أن القافلة لا تقتصر على العروض المسرحية فقط، بل تشمل أيضًا ندوات فكرية، معرضًا للكتاب، توزيع كتب على الأطفال والشباب، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية، لتقديم صورة متكاملة تثري المشهد الثقافي وتسهم في بناء الإنسان المصري على أسس وطنية وفكرية قوية.

وأكد وزير الثقافة أن هذا الجهد يتم بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاعات بالدولة، ويُعد نموذجًا فنيًا وتوعويًا يجمع بين المتعة والرسالة الوطنية، في إطار ما وصفه بـ"الكبسولة الدرامية" المحببة للجمهور، خصوصًا فئة الشباب.