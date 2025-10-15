قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
توك شو

وزير الثقافة: سنقدم عددا من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية لأهل مدينة رفح

وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو
البهى عمرو

قال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، إن إطلاق مبادرة مسرح المواجهة والتجوال في إطار التوعية الثقافية في 70 قرية بمصر، وسنقدم عددا من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية لأهل مدينة رفح.

 
وأضاف وزير الثقافة للقاهرة الإخبارية، أننا سنكون في طليعة من يدخل قطاع غزة بعد أن تسمح الظروف بذلك، وقافلة مسرح المواجهة والتجوال هدفها الأساسي هو رفع الروح المعنوية لأطفال غزة من أقرب نقطة ممكنة.


وتابع: رسالة تضامن ودعم إنساني تعبر عن وقوف الشعب المصري إلى جانب أطفال غزة، ولدينا خطط كثيرة لقطاع غزة من مسرح متنقل ومكتبات متنقلة ولكن بعد تهيئة البنية التحتية لذلك.


 

وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو رفح غزة

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

فى ذكراه.. قصة زواج أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

مي القاضي

ظهور لافت لـ مي القاضي عبر إنستجرام

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور على إنستجرام

بالصور

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

