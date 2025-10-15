وزير الثقافة: سنقدم عددا من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية لأهل مدينة رفح

قال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، إن إطلاق مبادرة مسرح المواجهة والتجوال في إطار التوعية الثقافية في 70 قرية بمصر، وسنقدم عددا من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية لأهل مدينة رفح.



وأضاف وزير الثقافة للقاهرة الإخبارية، أننا سنكون في طليعة من يدخل قطاع غزة بعد أن تسمح الظروف بذلك، وقافلة مسرح المواجهة والتجوال هدفها الأساسي هو رفع الروح المعنوية لأطفال غزة من أقرب نقطة ممكنة.



وتابع: رسالة تضامن ودعم إنساني تعبر عن وقوف الشعب المصري إلى جانب أطفال غزة، ولدينا خطط كثيرة لقطاع غزة من مسرح متنقل ومكتبات متنقلة ولكن بعد تهيئة البنية التحتية لذلك.



