كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة

بدأ نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إجازته الصيفية لقضاء فترة استراحة قصيرة في مدينة الجونة الساحلية، حيث بدأ أول يوم له برحلة بحرية خاصة إلى منطقة شعاب "بيوض" التي يعشقها ويحرص على زيارتها بانتظام. تقع شعاب بيوض شمال منتجع الجونة، وتتميز بالهدوء والخصوصية، حيث لا تصلها إلا اليخوت الخاصة بعيدا عن الزحام والإزعاج.

في هذا اليوم، استمتع صلاح بغوص وسباحة في المياه الصافية، ونقل بعض الصور التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوثق لحظات استجمامه مع البحر والطبيعة الخلابة التي تنتظره دائمًا في هذه المنطقة. كما أظهرت الصور حالة من الراحة النفسية التي يعيشها النجم المصري بعد انتهاء مشوار التأهل للمنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2026.

صلاح، الذي اعتاد قضاء إجازاته في الجونة منذ سنوات، اختار هذا العام أن يبدأ رحلته من شعاب بيوض، معززا بذلك ارتباطه العميق بالمياه وشواطئ البحر الأحمر. وكان إلى جانبه أسرته التي ترافقه في هذه الأوقات الخاصة، بعيدًا عن ضغوط المباريات وكاميرات الإعلام.

هذا اليوم يمثل بداية هادئة للإجازة التي يقضيها صلاح في فيلا فاخرة داخل منتجع الجونة، مع التأكيد على أن اختيار هذا المكان يأتي في إطار بحثه الدائم عن الخصوصية والأجواء العائلية، بعيدًا عن صخب الحياة الرياضية والشهرة.

وهكذا، يبدأ محمد صلاح فترة راحة يستعد خلالها للمنافسات القادمة مع ناديه ومنتخب بلاده، مجددًا حبه للمغرب المصري وسواحله البحرية التي يجد فيها ملاذه الخاص بعيدًا عن الأضواء.