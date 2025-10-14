دعما لأطفال غزة.. وزارة الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
فن وثقافة

أ ش أ

 أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن تنظيم قافلة من "مسرح المواجهة والتجوال" إلى مدينة رفح، لتقديم عدد من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية، استكمالًا لجهود الدولة في تكريس مسار السلام، وعقب توقيع اتفاقية شرم الشيخ للسلام، والقمة العالمية التي ترأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وقال وزير الثقافة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه، بالتعاون مع الجهات المعنية، سيتم تنظيم القافلة في السادس عشر من أكتوبر الجاري، موضحا أنها تستهدف رفع الروح المعنوية لأطفال غزة من أقرب نقطة متاحة في الوقت الراهن، لتكون رسالة دعم ومساندة لهم.


وأشار إلى أن القافلة، التي تنطلق تحت شعار "بالفن والثقافة نزرع الأمل من أجل أطفال غزة"، ستتضمن في مرحلتها الأولى توزيع عشرة آلاف كتاب، وتنظيم معارض وورشا فنية، وعروضًا مسرحية ومسرح عرائس، بما يسهم في التخفيف من آثار ما مرّ به الأطفال خلال الفترة الماضية، ودعمهم نفسيًا ومعنويًا من خلال قوة الفنون والثقافة ورسائل الأمل.


ووجّه وزير الثقافة الشكر لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أن الثقافة كانت وستظل جسرًا للسلام الإنساني ورسالة دعم وصمود.


من جانبه، أوضح محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، أن القافلة تُنظَّم بدعم كامل من محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، وبمشاركة الهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، في إطار توحيد الجهود لخدمة أهداف المبادرة ودعم أطفال غزة.

