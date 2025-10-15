خلال جيتكس دبى ..تحالف مالي رقمي يعيد رسم ملامح التمويل الاستهلاكي في مصر

أعلنت مجموعة مالية رائدة عن شراكة نوعية مع شركة تكنولوجيا مالية متخصصة، تهدف إلى تطوير تجربة التمويل الاستهلاكي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التحالف، الذي تم الإعلان عنه خلال معرض جيتكس دبي 2025، ليتيح للعملاء تجربة رقمية متكاملة من خلال دمج الخدمات التمويلية مباشرة داخل تطبيقات الهواتف المحمولة.

تقدّم الشراكة حلول تمويل مبتكرة تعتمد على نماذج تقييم ائتماني متطورة، تتيح للعملاء الحصول على موافقات فورية على الائتمان، وخطط تقسيط مرنة تصل إلى 60 شهرًا. كما توفر برامج تمويل خاصة لعملاء المحافظ الرقمية، تمنحهم مرونة أكبر في إعادة تمويل المعاملات السابقة وتعزيز القوة الشرائية.

تأتي الشراكة في إطار التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية، مما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في مصر والمنطقة. أكد مسؤولو المؤسستين أن هذا التعاون يمثل نقطة انطلاق نحو منظومة مالية أكثر شمولًا وابتكارًا، ما يعيد صياغة ملامح التمويل الرقمي في الشرق الأوسط.

يُذكر أن هذا التحالف يجمع يهدف تعزيز الابتكار والشمول المالي في السوق المصري.