محافظات

محافظ القاهرة يتفقد "قافلة الخير" للسلع الغذائية بحي وسط

أ ش أ

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الاربعاء "قافلة الخير" للسلع الغذائية التي تقيمها المحافظة بحي وسط القاهرة بالتعاون مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع.


وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة أسواق اليوم الواحد أثبتت نجاحها في مرحلتيها الأولى والثانية حيث أسهمت في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل .


وأضاف الدكتور ابراهيم صابر أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ، مشيرًا الى أن اسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة ، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب ، واحتياجات المواطنين . 


وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى منتجات طازجة مثل الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ، كما تقدم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من السلع التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار اقتصادية.


ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة .


وتضم القافلة ٣٥ سيارة، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات ، والبيض .


رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة. 

