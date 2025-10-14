سرعة جنونية.. حكاية شاب متهور عرّض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

مشهد صادم كاد أن ينتهي بكارثة، وثق رواد مواقع التواصل لحظة تهور قائد سيارة ملاكي اخترق الطريق عكس الاتجاه في قلب القاهرة، غير مكترث بحياته ولا بحياة الآخرين، ما أثار موجة غضب واسعة عبر الإنترنت.

سرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة حيث شنت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة السلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد أرواح المواطنين.

القصة بدأت عندما كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه في أحد شوارع القاهرة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة المُشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها شخص مقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بدعوى "اختصار الطريق".

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.