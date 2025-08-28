محافظ بني سويف يناقش مع وكيل وزارة الصحة نتائج حملة رقابية على عدد من المنشآت الغذائية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، نتائج حملة رقابية مفاجئة نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة للمديرية على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن ضبط مخالفات بتلك المنشآت.

جاء ذلك خلال إطلاعه على التقرير الميداني الذي أعده وكيل الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، ومشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإداة الصحية بالمركز.

وتضمن التقرير أن الحملة أسفرت عن ضبط 85كجم من اللحوم ومصنعاتها والدهون والدواجن شملت لحوماً بقري مدخنة وسجق وسوسيس وناجتس دجاج وبانيه وأوراك وكبد، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 18كجم من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك لثبوت تغير خواصها الطبيعية، هذا بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين.