رئيس جامعة بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي ... ويوجه بتوفير كافة سبل الراحة للمرضى

تفقد الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المستشفى الجامعي وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوي الخدمة المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى الجامعي، وذلك بحضور الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.



وخلال الجولة تفقد الدكتور "طارق" سير العمل في عدد من الأقسام الحيوية، من بينها وحدة غسيل الكلى، والرعاية المركزة، وقسم الطوارئ، وطوارئ الأطفال، وقسم الأشعة بالإضافة إلى مستشفى الأورام، وقد أبدى اهتمامًا بالغًا بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، حيث اطمأن على جاهزية الفرق الطبية وسير العمل داخل الأقسام المختلفة، موجّهًا بضرورة توفير كافة سبل الراحة والدعم للمرضى والمترددين على المستشفى، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطنين وتواكب المعايير الطبية الحديثة .



وفي إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفى الجامعي، قام بجولة تفقدية لمطبخ طهي الطعام، حيث اطلع على آليات إعداد الوجبات المقدمة للمرضى .

وتأكد رئيس الجامعة من الالتزام بمعايير النظافة والسلامة الغذائية، كما شملت الجولة غرف تخزين الطعام الجاف والمجمد، حيث راجع طرق الحفظ والتخزين ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، موجّهًا بضرورة الاستمرار في تحسين مستوى التغذية مع التأكيد على أهمية الرقابة المستمرة لضمان سلامة الغذاء.