رئيس جامعة بني سويف يتفقد قاعة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

تفقد الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قاعة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري ، حيث تفقد الاختبار الأكاديمي رقم 153 ، وذلك بحضور الدكتورة مروة محمود مدير مركز اللغات والترجمة بالجامعة ، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، حيث تابع مدى التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للاختبارات.

وشدد رئيس جامعة بني سويف على أهمية الانضباط داخل القاعة، سواء من حيث التزام الطلاب بالوقت والتعليمات، أو من خلال جاهزية القاعة من الناحية التقنية والتنظيمية، كما أثنى على جهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين في تنظيم الامتحانات، مؤكدًا أن الاختبار الأكاديمي يُعد خطوة محورية في تقييم قدرات الباحثين وضمان جودة المخرجات العلمية، ووجّه بضرورة الاستمرار في تطوير آليات التقييم بما يتماشى مع المعايير العالمية، مع توفير الدعم الكامل للباحثين في مسيرتهم العلمية.