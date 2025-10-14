مصر وتركيا تبحثان فرص توسع الاستثمار في قطاع الملابس والمنسوجات

في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية للدولة المصرية، عقد السيد الوزير المفوض التجاري و د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري – اجتماعاً مع كلٍ من أحمد أوجزوش – رئيس جمعية إسطنبول لمصدّري المنسوجات والمواد الخام (ITHIB) ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة Kipas Holding، وأحمد شيشمن – نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة مجموعة Hassan Group، إحدى كبرى الشركات التركية العاملة في مجال الأقمشة غير المنسوجة.

تناول اللقاء بحث خطط الشركتين للتوسع في استثماراتهما بمصر في مجال إنتاج المنسوجات، في ظل ما تشهده السوق المصرية من فرص واعدة وتسهيلات استثمارية جاذبة، فضلاً عن المزايا التنافسية التي توفرها مصر كمركز صناعي وتصديري للأسواق الإقليمية والأفريقية.





وأكد الشريف خلال اللقاء على حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الصناعية مع الجانب التركي، خاصة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات المغذية، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة المقترحة من قبل الشركات التركية تتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

ومن جانبه، أوضح أحمد أوجزوش أن مجموعة Kipas Holding تُعد من أوائل الشركات التركية التي استثمرت في مصر منذ عام 2007 من خلال شركة Mega Textiles بمدينة السادات، في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، ويبلغ حجم أعمال المجموعة نحو 2 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وأضاف أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإنشاء مشروع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الدنيم على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة السادات، مفضلاً إقامة المشروع الجديد بجوار المصنع القائم لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخبرات الفنية الموجودة.

كما أشار أحمد شيشمن رئيس مجلس إدارة Hassan Group إلى اهتمام مجموعته بتأسيس توسعات جديدة في مصر بمجال إنتاج الأقمشة غير المنسوجة، بما يعزز من نقل الخبرات التركية في هذا المجال إلى السوق المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة شؤون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري بالتنسيق مع المكتب التجاري في إستنبول قد قامت بترتيب عدد من الاجتماعات التنسيقية للشركة التركية مع الجهات المصرية المعنية، تضمنت لقاءً مع الدكتورة/ ناهد يوسف – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و السيد وليد جمال الدين - رئيس الهيئة الاقتصاديه الخاصه لقناة السويس إلى جانب عدد من المطورين الصناعيين، لبحث أنسب المواقع لإقامة المشروع الجديد وتقديم الحوافز والتيسيرات المتاحة للمستثمرين.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون الصناعي المصري التركي، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية

وقد شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار والسكرتير الثاني التجاري احمد عادل غانم بإدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري المصري .



