4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
مصر وتركيا تبحثان فرص توسع الاستثمار في قطاع الملابس والمنسوجات

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية للدولة المصرية، عقد السيد الوزير المفوض التجاري و د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري – اجتماعاً مع كلٍ من  أحمد أوجزوش – رئيس جمعية إسطنبول لمصدّري المنسوجات والمواد الخام (ITHIB) ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة Kipas Holding، وأحمد شيشمن – نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة مجموعة Hassan Group، إحدى كبرى الشركات التركية العاملة في مجال الأقمشة غير المنسوجة.

تناول اللقاء بحث خطط الشركتين للتوسع في استثماراتهما بمصر في مجال إنتاج المنسوجات، في ظل ما تشهده السوق المصرية من فرص واعدة وتسهيلات استثمارية جاذبة، فضلاً عن المزايا التنافسية التي توفرها مصر كمركز صناعي وتصديري للأسواق الإقليمية والأفريقية.


 

وأكد الشريف خلال اللقاء على حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الصناعية مع الجانب التركي، خاصة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات المغذية، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة المقترحة من قبل الشركات التركية تتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

ومن جانبه، أوضح  أحمد أوجزوش أن مجموعة Kipas Holding تُعد من أوائل الشركات التركية التي استثمرت في مصر منذ عام 2007 من خلال شركة Mega Textiles بمدينة السادات، في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، ويبلغ حجم أعمال المجموعة نحو 2 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وأضاف أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإنشاء مشروع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الدنيم على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة السادات، مفضلاً إقامة المشروع الجديد بجوار المصنع القائم لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخبرات الفنية الموجودة.

كما أشار  أحمد شيشمن رئيس مجلس إدارة Hassan Group إلى اهتمام مجموعته بتأسيس توسعات جديدة في مصر بمجال إنتاج الأقمشة غير المنسوجة، بما يعزز من نقل الخبرات التركية في هذا المجال إلى السوق المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة شؤون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري بالتنسيق مع المكتب التجاري في إستنبول قد قامت بترتيب عدد من الاجتماعات التنسيقية للشركة التركية مع الجهات المصرية المعنية، تضمنت لقاءً مع الدكتورة/ ناهد يوسف – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و السيد وليد جمال الدين - رئيس الهيئة الاقتصاديه الخاصه لقناة السويس إلى جانب عدد من المطورين الصناعيين، لبحث أنسب المواقع لإقامة المشروع الجديد وتقديم الحوافز والتيسيرات المتاحة للمستثمرين.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون الصناعي المصري التركي، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية

وقد شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار والسكرتير الثاني التجاري احمد عادل غانم بإدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري المصري .

 

التمثيل التجاري الصناعات المصرية الصادرات المصرية الاستثمارات الاجنبية المباشرة قطاع المنسوجات والملابس مصر وتركيا

