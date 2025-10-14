قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعثة تجارية مصرية للترويج لصادرات الملابس الجاهزة في بولندا

ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في وارسو برئاسة المستشار التجاري د. عمرو الكيلاني بعثة تجارية ترويجية إلى العاصمة البولندية وارسو خلال يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 12 شركة مصرية من كبريات شركات إنتاج وتصدير الملابس الجاهزة.

وتضمنت فعاليات البعثة عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونحو 40 من كبرى الشركات والسلاسل البولندية المستوردة للملابس الجاهزة، على مدار يومين بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة وارسو.
وقد افتتح السفير أحمد الأنصاري – سفير جمهورية مصر العربية في بولندا فعاليات الحدث، مؤكدًا على الدعم الكامل الذي تقدمه السفارة والمكتب التجاري للشركات المصرية لتعزيز تواجدها في السوق البولندي وزيادة الصادرات المصرية.

كما قام المكتب التجاري في وارسو بالترويج المكثف للبعثة من خلال التواصل مع الغرف التجارية البولندية وتجمعات الأعمال الكبرى، إلى جانب التنسيق مع أكبر سلاسل ومتاجر الملابس الجاهزة والشركات المستوردة وتجار الجملة في بولندا، بما ساهم في ضمان حضور واسع ومثمر للجانب البولندي.

ومن المقرر أن تقوم بعثة من كبار المستوردين وسلاسل الملابس البولندية بزيارة مصر خلال الشهر القادم للمشاركة في معرض “Destination Africa” الذي ينظمه المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بهدف بحث فرص التعاون وزيادة الصادرات المصرية إلى  بولندا.

وقد اشار الوزير المفوض التجاري  د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري إلى أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى بولندا شهدت زيادة كبيرة بنسبة 60% خلال عام 2024، حيث بلغت نحو 95 مليون دولار مقارنة بـ 60 مليون دولار في عام 2023، وتصدرت البدل والقمصان الرجالي والتي شيرت قائمة البنود المصدّرة.
وتُعد بولندا من أكبر الدول الأوروبية المستوردة للملابس الجاهزة ومركزًا إقليميًا للتوريد لدول وسط وشرق أوروبا، حيث بلغت وارداتها الإجمالية نحو 16 مليار دولار خلال عام 2024

