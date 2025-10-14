قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية
غزة تصلي من جديد.. إقامة أول قداس في القطاع بعد عامين من الحرب
20 مليون جنيه.. محامى الزمالك يطلب تأجيل دعوى التعويض بسبب ظهور رقم سيدة بإعلان الدباغ
جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين حاولوا تخطي الخط الأصفر
كيف يمكن فرض تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام على إسرائيل؟ محلل فلسطيني يوضح
زيلينسكي بعد اتفاق غزة: يمكن إنهاء الحرب في أوروبا أيضا
أنا هنا.. حقيقة وفاة أسطورة الملاكمة نسيم حميد
أخبار العالم

رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد

القسم الخارجي

شهدت مدغشقر واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية في تاريخها السياسي الحديث، بعدما أكدت مصادر رسمية ومعارضة أن الرئيس أندري راجولينا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية، إثر انتفاضة شعبية واسعة قادها جيل الشباب "زد"، في مشهد يعكس موجة الغضب العالمية التي تجتاح أوساط الشباب في عدد من الدول النامية.

وقال سيتيني راندريانا سولونيايكو، زعيم المعارضة في البرلمان، لوكالة رويترز إن الرئيس “غادر مدغشقر مساء الأحد بعد انضمام وحدات من الجيش إلى صفوف المحتجين”. 

وأضاف: “اتصلنا بديوان الرئاسة، وأكدوا أنه غادر البلاد، لكن لا أحد يعرف وجهته الحالية.”

الرئاسة لم تصدر أي تعليق رسمي، غير أن راجولينا ظهر في خطاب مسجل على فيسبوك مساء أمس الاثنين، قال فيه إنه اضطر إلى “الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته”، مؤكدًا أنه لن يسمح “بتدمير مدغشقر”.

ونقلت رويترز عن مصدر عسكري أن الرئيس غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية من طراز "كازا" أقلعت من مطار “سانت ماري”، بعد أن نقل إليه بمروحية. وأفادت إذاعة آر إف أي الفرنسية أن راجولينا توصل إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأمين خروجه.

وفي تعليق من القاهرة عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، قال ماكرون إنه لا يستطيع تأكيد مشاركة فرنسا في عملية الإجلاء، لكنه شدد على ضرورة “الحفاظ على النظام الدستوري في مدغشقر”، داعيًا إلى عدم استغلال “مطالب الشباب المشروعة” من قبل الفصائل العسكرية.

انتفاضة جيل “زد” 

وتفجرت الاحتجاجات في 25 سبتمبر الماضي على خلفية نقص المياه وانقطاع الكهرباء، قبل أن تتطور سريعًا إلى انتفاضة ضد الفساد وسوء الحكم وغياب العدالة الاجتماعية.

ومع اتساع رقعة الغضب، أعلن فيلق النخبة العسكري "كابسات" – الذي كان قد دعم راجولينا في انقلابه عام 2009 – انضمامه إلى المتظاهرين، مؤكدًا رفضه إطلاق النار على المدنيين. بل قام عناصره بتأمين المسيرات في العاصمة أنتاناناريفو، ورافقوا آلاف المحتجين نحو ساحة الاستقلال.

وأكدت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس الشيوخ – الذي كان من أبرز وجوه السلطة – أقيل من منصبه، وتم تعيين جان أندريه ندريمانجاري مؤقتًا، في انتظار الانتخابات المقبلة.

وحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرئيس بالإنابة في حال شغور المنصب.

وتعتمد البلاد على تصدير الفانيليا، والنيكل، والكوبالت، والمنسوجات، والروبيان كمصادر رئيسية للدخل، إلا أن الفساد وسوء الإدارة أضعفا الاقتصاد بشدة.

وقبل مغادرته، أصدر راجولينا عفوًا رئاسيًا عن عدد من السجناء، بينهم فرنسيان كانا قد أدينا بمحاولة انقلاب عام 2021، بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز.

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
توكتوك دايهاتسو
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
تويوتا كورولا
