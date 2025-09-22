قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تبحث تعزيز صادرات المنسوجات وسط تحديات عالمية

ولاء عبد الكريم

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية، أن صناعة الغزل والنسيج المصرية تقف أمام مرحلة مفصلية، تجمع بين تحديات التكلفة والمنافسة الدولية من جهة، وفرص النمو عبر الاستثمار والتصدير من جهة أخرى.

وقال غزال إن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار في قطاع المنسوجات، تشمل القطن طويل التيلة والموقع الجغرافي القريب من أوروبا إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تمنح الصادرات المصرية أفضلية في أسواق كبرى. إلا أن البيروقراطية وارتفاع تكلفة التمويل المحلي ونقص الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ما زالت تمثل عقبات أمام انطلاقة الصناعة نحو العالمية.

وأضاف أن القطاع لا يقتصر على تحقيق قيمة اقتصادية فحسب، بل يسهم أيضًا في التنمية الاجتماعية، حيث يشغّل مئات الآلاف من العمال بينهم نسبة كبيرة من النساء، ما يجعله ركيزة للاستقرار المجتمعي والتمكين الاقتصادي.

وأشار غزال إلى أن ارتفاع تكاليف الخامات والطاقة واللوجستيات يضغط على المصانع المصرية مقارنة بالدول المنافسة، إضافة إلى ما يُعرف بـ”التكاليف الغارقة” الناتجة عن الاستثمارات الضخمة في المعدات والبنية التحتية، وهو ما يفرض ضرورة تحسين الكفاءة التشغيلية.

وأكد أن الأسواق الأوروبية والأمريكية تمثل فرصة حقيقية لزيادة صادرات الغزل والنسيج المصرية، خاصة مع توجه هذه الأسواق إلى البحث عن بدائل أسرع وأكثر استدامة من الواردات الآسيوية، لافتًا إلى أن المنتجات القطنية المصرية الصديقة للبيئة قادرة على استعادة مكانتها إذا جرى استثمارها وتسويقها بشكل صحيح.

وأوضح أن مصر تتمتع بميزة نسبية في تكلفة العمالة مقارنة بدول مثل تركيا، لكنها تواجه منافسة قوية من بنجلادش وفيتنام، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة العمالة بالتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان جودة إنتاجية عالية.

وعلى المستوى المحلي، لفت غزال إلى وجود فجوة بين قدرات الشركات الكبرى والمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف التمويل وصعوبة الوصول للأسواق. أما على المستوى الدولي، فالمنافسة مع الصين والهند وتركيا تستوجب التركيز على الجودة وسرعة التسليم والالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

واختتم قائلًا: “إن وضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم الصادرات، تطوير العمالة، وتحديث التكنولوجيا هو السبيل الحقيقي لإعادة وضع مصر في صدارة خريطة المنسوجات العالمية”.

تطوير العمالة خريطة المنسوجات العالمية الشركات الكبرى والمصانع الصغيرة

