العراق يعلن ارتفاع إيرادات النفط بعد إنهاء التخفيض الطوعي للإنتاج

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، تحقيق زيادة في إيراداتها بعد إنهاء التخفيض الطوعي للإنتاج.

وقال مدير عام الشركة، علي نزار الشطري، إن "العراق حصل على زيادة في صادراته النفطية بعد إنهاء التخفيض الطوعي تدريجياً من قبل تحالف أوبك+".

وأوضح أن "العراق تمكن من زيادة إنتاجه النفطي مما أتاح له رفع حجم صادراته، وذلك استناداً إلى دراسة توازن السوق النفطية من قبل خبراء أوبك والدول خارجها، الذين أقروا إمكانية إجراء هذه الزيادة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

الصادرات النفطية تعد المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة العراقية، وخاصةً مع الأسعار الحالية التي تتراوح بين 65 - 68 دولاراً للبرميل، وبمعدل سنوي يقارب 70 دولاراً، بحسب المسؤول العراقي.

وقال إنه "مع مقدار الزيادة في الإنتاج التي تُقدَّر بحوالي 200 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 6 ملايين برميل شهرياً، ستُسهم في تحقيق عائدات إضافية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، يمكن استثمارها لدعم متطلبات الموازنة".