الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى
بعد الاعتراف بفلسطين.. وزيرة خارجية بريطانيا تحذر الاحتلال من التوسع الاستيطاني
اقتصاد

العراق يعلن ارتفاع إيرادات النفط بعد إنهاء التخفيض الطوعي للإنتاج

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، تحقيق زيادة في إيراداتها بعد إنهاء التخفيض الطوعي للإنتاج.

وقال مدير عام الشركة، علي نزار الشطري، إن "العراق حصل على زيادة في صادراته النفطية بعد إنهاء التخفيض الطوعي تدريجياً من قبل تحالف أوبك+".

وأوضح أن "العراق تمكن من زيادة إنتاجه النفطي مما أتاح له رفع حجم صادراته، وذلك استناداً إلى دراسة توازن السوق النفطية من قبل خبراء أوبك والدول خارجها، الذين أقروا إمكانية إجراء هذه الزيادة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

الصادرات النفطية تعد المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة العراقية، وخاصةً مع الأسعار الحالية التي تتراوح بين 65 - 68 دولاراً للبرميل، وبمعدل سنوي يقارب 70 دولاراً، بحسب المسؤول العراقي.

وقال إنه "مع مقدار الزيادة في الإنتاج التي تُقدَّر بحوالي 200 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 6 ملايين برميل شهرياً، ستُسهم في تحقيق عائدات إضافية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، يمكن استثمارها لدعم متطلبات الموازنة".

