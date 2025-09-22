الوكيل : زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية ضرورة

رحب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، بوزير الدولة للشئون الخارجية في رواندا جيمس كاريبى، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا جان جاي أفريكا، إلى جانب الحضور من الأصدقاء والشركاء في فعاليات اتحاد الغرف المصرية الذي يضم أكثر من ستة ملايين شركة عضو.

وأكد الوكيل أن دور الاتحاد يتمثل في ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم التعليم والتدريب، وخلق فرص العمل عبر اجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة إلى القارة الأفريقية.

كما شدد على أهمية زيادة التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، وتحسين الربط بين وسائل النقل، والوصول إلى تمويل التنمية، إضافة إلى دعم الابتكار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساندة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد يركز على استبدال صادرات أفريقيا من المواد الخام بالسلع المصنعة المصنوعة في القارة بأيدي الشباب، باعتبارها أولوية أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية.