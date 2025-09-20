قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

  افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته اليوم المخصصة لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات قيمتها 70 مليون دولار.

 وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع الصناعي العملاق يعكس ثقة كبريات الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، ونجاح الدولة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة قائمة على تكامل المرافق والبنية التحتية مع المشروعات الصناعية، مُضيفاً أن مشروع "هنجشينج" يعزز مكانة القنطرة غرب كأكبر مركز إقليمي واعد للصناعات النسيجية، ويمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، في إطار منظومة متكاملة من المشروعات التنموية التي تعمل معًا لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم دور مصر كمركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

 من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استثمارات شركة "هنجشينج" تمثل خطوة نوعية في مسار توطين الصناعات وتعميق القيمة المضافة في قطاع النسيج؛ حيث يسهم المشروع في دعم سلاسل الإمداد المحلية، ويعكس الجهود المستمرة للهيئة في جذب استثمارات كبيرة في قطاعات صناعية استراتيجية.

وأضاف وليد جمال الدين أن القنطرة غرب ــ بفضل بنيتها التحتية المتكاملة وخدماتها اللوجستية ــ أصبحت اليوم وجهة مفضلة للمستثمرين الصناعيين، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع "هنجشينج" لتكنولوجيا المنسوجات تم توقيع عقده في أكتوبر 2023، فيما تم وضع حجر الأساس له في يوليو 2024؛ ليصبح افتتاحه اليوم انعكاسًا لسرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن مشروع "هنجشينج" يختص بمجال طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات والأقمشة، ويمتد على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار، بما يوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 100 ألف متر مربع، فيما بدأت أعمال إنشاء المرحلة الثانية على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المتوقع بدء تشغيلها نهاية عام 2026.

وتعرف رئيس مجلس الوزراء على آلية عمل ماكينات التشغيل، وتشمل التمشيط، وقص الوبر، والتثبيت الحراري، والصباغة، كما اطلع على عمل ماكينة فرد الأقمشة، وخلال ذلك أجرى حوارا وديا مع عدد من العاملين استفسر منهم عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها، والأجور التي يتقاضونها، مؤكدين أنهم يحصلون على مزايا عديدة، ومشيرين أيضا إلى أن إدارة المصنع توفر لهم مختلف الخدمات اللازمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المصنع.

