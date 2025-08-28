قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يتابع انتظام عملية التصويت في ثاني أيام إعادة انتخابات الشيوخ 2025

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "من مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة "سير أعمال التصويت في الجولة الثانية من الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ،على المقاعد الفردية ،والتي يجرى عقدها ،في 5 محافظات ( الإسماعيلية ، الغربية ، الأقصر ، الوادي الجديد، بني سويف)، وسبقتها أعمال الاقتراع في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين من الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في حضور: السيد "بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،المقدم محمد محسن هاشم  نائب المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

واطمأن المحافظ " من خلال بث حي ومباشر" على انتظام سير العملية الانتخابية والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من  الانتخابات باعتبارها واجب وطني وحق دستوري على المواطنين ممن يحق لهم الانتخاب.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لجولة الإعادة" بالنظام الفردي " لانتخابات مجلس الشيوخ ، التي يجرى عقدها على مدار يومي "الأربعاء والخميس 27 و28 الشهر الجاري "حيث بلغ إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى المحافظة أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخباً وناخبة ،موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

