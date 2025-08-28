محافظ بني سويف: العملية الانتخابية بجولة الإعادة في الشيوخ منضبطة

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ .

وقال في تصريحات لقناة “ إكسترا نيوز”، :" العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تسير بشكل منضبط ومنتظم داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الانتخابية تعمل بكفاءة ولم ترد حتى اللحظة أي بلاغات أو شكاوى تعيق سير العملية الانتخابية.

وأضاف، أن محافظة بني سويف تضم 1171 لجنة انتخابية موزعة على 268 مقرًا انتخابيًا، ويحق لأكثر من مليوني مواطن الإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن هذه الجولة تشهد تنافسًا بين مرشحين اثنين، وسط أجواء انتخابية هادئة ومنظمة حتى الآن.

وتحدث المحافظ من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، موضحًا أن هذا المركز يُعد من أهم أدوات المتابعة اللحظية لما يجري على الأرض، حيث يتم من خلاله استقبال البث المباشر من الوحدات الميدانية، ورؤساء المدن والقرى، لرصد أي مستجدات أو معوقات قد تؤثر على العملية الانتخابية.

ووجّه الدكتور محمد هاني غنيم رسالة إلى أهالي محافظة بني سويف، دعاهم فيها إلى النزول والمشاركة في الساعات الأخيرة من الاقتراع، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ.

وأكد أن هذا الحق يُمكّن المواطنين من اختيار من يعبّر عن طموحاتهم ويحقق تطلعاتهم خلال السنوات المقبلة.