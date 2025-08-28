الشعب الجمهوري: جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ تؤكد حيوية التجربة الديمقراطية

أكد محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميريت للدراسات الاستراتيجية، أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل مرحلة حاسمة لا تقل أهمية عن الجولة الأولى، حيث تظهر بشكل واضح وعي الناخب المصري وإصراره على استكمال العملية الديمقراطية حتى النهاية، مشددا على أن هذه الجولة تكشف أيضا عن قوة التنافسية بين المرشحين في مختلف الدوائر.

وقال محمد ناجي زاهي إن عملية التصويت تمت في أجواء تتسم بالانضباط الأمني والتنظيم الجيد، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وسط مشاركة كبيرة من الشباب بجانب استمرار تواجد المرأة المصرية كلاعب رئيسي في العملية الانتخابية، وهو ما يعكس ديناميكية الحياة السياسية المصرية.

وشدد محمد ناجي زاهي على أن انتخابات مجلس الشيوخ ليست مجرد استحقاق انتخابي عابر، بل هي مؤشر على تطور التجربة البرلمانية المصرية، ودليل على إصرار الدولة على ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب من مجلس الشيوخ المنتخب القيام بدور حيوي في دعم السياسات الوطنية ومساندة الدولة في خططها الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الانتخابات بجولتيها ستبقى علامة بارزة في سجل الحياة السياسية المصرية.