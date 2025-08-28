محافظ الإسماعيلية يتابع فتح لجان إعادة انتخابات مجلس الشيوخ عقب الاستراحة

تابع اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال فتح اللجان الفرعية عقب فترة الاستراحة لليوم الثاني على التوالي من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ داخل جمهورية مصر العربية، والتي انطلقت أمس الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الخميس، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار أكرم إلى أن فرع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية قام بالدفع بعدد ٧٠ سيارة إسعاف خلال يومي جولة الإعادة موزعين على مستوى محافظة الإسماعيلية.

مضيفًا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة قامت بتخصيص عدد ٣٢ سيارة مياه شرب نقية للدفع بهم في حالات الطوارئ، هذا إلى جانب المرور على كافة اللجان الانتخابية والتأكد من عدم وجود مشاكل مياه وصرف صحي، أيضًا المرور على الشبكات والتأكد من عدم وجود بلاغات.

كما قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة بقطاعيها الشمالي والجنوبي بالمرور على جميع المحولات التابعة للوحدات المحلية وإلغاء أعمال الصيانة الدورية أثناء يومي الانتخابات بجانب المرور على الشبكات والتأكد من جودة التيار، هذا إلى جانب توفير مولد ديزل في اللجنة العامة الرئيسية للفرز بمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين كما تم توفير عنصر فني شبكات في كل لجنة فرعية.

وفي مجال التأمين الطبي خلال يومي الإعادة للانتخابات، قامت كلًا من مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة بتوفير عدد ٣٠ كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوي الهمم لتسهيل وتيسير عملية الانتخابات وممارسة حقهم القانوني والدستوري في الإدلاء بأصواتهم بجانب تواجد عناصر طبية وتمريض داخل كافة اللجان الفرعية لتقديم الخدمات الطبية الطارئة لحين استدعاء مرفق الإسعاف بالإسماعيلية ونقلها لأقرب مستشفى إذا كانت الحالة حرجة كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، هذا إلى جانب فريق عمل مبادرة ١٠٠ مليون صحة التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بتوفير عدد ١٥ كرسي متحرك مع وجود عناصر من فريق فرع الهلال الأحمر المصري بالإسماعيلية في كافة اللجان الانتخابية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم.

وأوضح أكرم أنه لم يتم رصد أي تجاوزات أو معوقات في العملية الانتخابية.

ودعا أكرم باقي المواطنين بالمحافظة لممارسة حقهم القانوني والدستوري والتوجه إلى المقرات الانتخابية اليوم والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.

واطمأن أكرم على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم وذلك خلال الفترة الصباحية، وتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.